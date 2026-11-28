Los artistas Romeo Santos y Prince Royce anunciaron este viernes una tercera y última función de su espectáculo 'Mejor tarde que nunca', prevista para el 14 de febrero en el Estadio Cibao de Santiago, tras agotar en menos de 24 horas las entradas para sus dos presentaciones anteriores.

La nueva fecha permitirá a sus seguidores celebrar el Día del Amor y la Amistad junto a los intérpretes de bachata, quienes también actuarán los días 12 y 13 de febrero en el mismo escenario, precisó la empresa productora en un comunicado.

Conocidos como el Rey y el Príncipe de la bachata, Santos y Royce volverán a compartir escenario en República Dominicana para cerrar esta producción musical, que reúne dos generaciones y trayectorias destacadas de la música latina.

El anuncio de la tercera función se produce tras la rápida venta de las entradas de los dos primeros conciertos, una respuesta que, según los organizadores, refleja el interés del público dominicano por la propuesta artística de ambos intérpretes.

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Bajo la producción de Rimas Nation, 'Mejor tarde que nunca' celebra las raíces dominicanas de los artistas y su vínculo con la bachata, en una gira que ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con presentaciones agotadas y más de un millón y medio de asistentes, según los datos facilitados por la producción, destacó el comunicado.