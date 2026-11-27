Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una segunda presentación en República Dominicana de su gira «Mejor tarde que nunca», luego de agotar las boletas para el concierto programado para el 12 de febrero de 2027.

La nueva función será el sábado 13 de febrero en el Estadio Cibao, en Santiago, donde ambos artistas volverán a compartir escenario como parte de su gira internacional.

La producción, a cargo de Rimas Nation, reúne a dos de las principales figuras de la bachata, cuyas carreras han contribuido a la proyección internacional del género.

El espectáculo incluirá canciones de su trabajo conjunto, entre ellas «Dardo», «La Amaré» y «Ay! San Miguel», además de temas conocidos de sus respectivas trayectorias musicales.

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Según los organizadores, la gira ha recorrido Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con más de 1.5 millones de asistentes y presentaciones con localidades agotadas.

Las boletas para la segunda función estarán disponibles desde este viernes 27 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, a través de la plataforma Uepa Tickets y en su oficina principal, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres.

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