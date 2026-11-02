La comunicadora Nahiony Reyes y el humorista Juan Carlos Pichardo serán los conductores de la edición número 42 de los Premios Soberano, que se celebrará el miércoles 17 de marzo de 2027.

El anuncio fue realizado este lunes por la cuenta oficial de Instagram de Premios Soberano, que informó que ambos comunicadores asumirán por primera vez la conducción de la gala.

"Ambos comunicadores asumirán por primera vez las riendas de la gran gala del arte dominicano, conjugando elegancia, carisma y humor en la noche más importante del entretenimiento nacional", indica la publicación.

La edición de 2027 será la número 42 de los premios, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

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La ceremonia está programada para el 17 de marzo, según confirmó la organización en su anuncio oficial.

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