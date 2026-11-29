Entre música, baile y una puesta en escena cargada de emociones, el merengue se adueñó de Santiago con la presentación de Manny Cruz, quien celebró el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito que reunió a cientos de seguidores para rendir homenaje al ritmo que forma parte de la identidad cultural dominicana.

Por cuarto año consecutivo, el intérprete de “Sabes Enamorarme” conmemoró esta fecha, celebrada cada 26 de noviembre, con un espectáculo abierto al público, llevando la celebración a diferentes puntos del país. En esta ocasión, Santiago fue el escenario de una presentación de aproximadamente dos horas, en la que combinó sus principales éxitos con momentos especiales dedicados a la música dominicana.

Durante la velada, Cruz celebró también el impacto de su más reciente sencillo, “Nieve en Verano”, una colaboración con Juan Luis Guerra que, según informó, figura en los primeros lugares de varios listados musicales de Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, aprovechó la ocasión para conmemorar sus 10 años de trayectoria como solista.

El repertorio incluyó temas como “Bailando Contigo”, “No Me Lo Creo”, “Estoy Completo”, “Hombre Divertido” y “Dime que Sí”, canciones que mantuvieron al público cantando y bailando durante toda la presentación.

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Uno de los momentos más cercanos con sus seguidores ocurrió cuando el artista descendió del escenario para compartir directamente con el público, reforzando la conexión que caracteriza sus presentaciones.

La noche también tuvo un espacio especial para el talento joven con la participación de su sobrina Penélope Santacruz, hija del cantautor Daniel Santacruz, quien fungió como telonera y posteriormente compartió escenario con Manny Cruz para interpretar “Deja Vu”, protagonizando uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

La presentación incluyó además un mensaje de orgullo y motivación por las raíces dominicanas, acompañado de canciones como “Santo Domingo”. Para cerrar la noche, Cruz interpretó “El Motor”, tema que inició con el coro de INDUBAN.

Con esta iniciativa, Manny Cruz reafirma su apuesta por mantener vivo el merengue y acercarlo a nuevas generaciones, a través de espectáculos que celebran la música y la cultura nacional.

Así, entre los efectos de nieve que sorprendieron a los asistentes y el contagioso sonido de la güira y la tambora, Santiago vivió una noche en la que el frío fue parte del espectáculo, pero el calor del merengue puso a todos a bailar.

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