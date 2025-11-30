Más de 60 artistas con discapacidad protagonizarán un espectáculo de sensibilización en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El martes 2 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, la Sala Principal del Teatro Nacional será el escenario de la obra musical “La Plaza de la Felicidad”, una producción del Grupo Siete Espacio Teatral, en colaboración con el Teatro Orquestal Dominicano (TODO), bajo la dirección de la artista Paula Disla.

La presentación de este espectáculo inclusivo reunirá a 60 artistas con alguna condición de discapacidad, quienes a través del arte escénico compartirán un mensaje de conciencia, empatía e integración.

“La plaza de la felicidad” se presenta como una oportunidad única para que estudiantes de todos los niveles disfruten de una obra con contenido de valor, familiar y de corta duración, en un ambiente educativo y cultural.

Esta puesta en escena forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y celebrado cada 3 de diciembre. La iniciativa busca visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad, fomentando su inclusión plena en la sociedad.

El evento cuenta con el respaldo del Teatro Nacional Eduardo Brito, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), la Fundación Nido para Ángeles, y el Instituto Internacional de Capacidades Infantiles (IICI) y la Dirección de Bellas Artes.

