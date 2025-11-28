José Manuel de la Cruz, conocido como La Fruta, se convirtió en el ganador de La casa de Alofoke 2 tras 38 días de competencia transmitida en vivo por YouTube.

Su estilo natural y sentido del humor le permitieron conectar con la audiencia, lo que se reflejó en su triunfo y en el premio de cuatro millones de pesos junto a un Ferrari Purosangue.

Radicado en Nueva York, La Fruta ingresó a La casa de Alofoke 2 en una etapa tardía, luego de que no se concretara el fichaje de la presentadora Laura Bozzo.

Desde el principio destacó por su autenticidad y rapidez para ganar la simpatía del público, aunque en ocasiones su liderazgo fue retado por el puertorriqueño Michael Flores.

Más allá del premio, La Fruta logró construir un sólido grupo de seguidores que incluye desde artistas hasta el presidente Luis Abinader, reflejo del impacto que tuvo dentro y fuera de la casa.

Su historia es un ejemplo de cómo la sencillez y la autenticidad pueden abrir caminos y crear conexiones genuinas.

