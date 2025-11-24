El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes protagonizó anoche un concierto memorable en Lungomare Bar & Lounge, donde en la segunda función de su Tour de Bares en República Dominicana con una presentación íntima, honesta y profundamente emocional que se extendió durante 2 horas y 10 minutos.

Su interpretación, cargada de fuerza, sensibilidad y momentos de confesiones espontáneas, cautivó a un público diverso en el que predominó una audiencia completamente nueva tanto para el artista como para el establecimiento.

Desde los primeros acordes, los asistentes se unieron al cantante para corear cada una de sus canciones. Céspedes, acompañado de cuatro músicos, creó un ambiente vibrante y cercano frente al mar, logrando que el público sintiera cada nota como parte de una experiencia compartida.

Al escenario también subió el cantautor Pablo García quien acompañó a Céspedes, logrando una conexión con el público.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una actuación con alma y cercanía

Durante la velada, Céspedes conversó abiertamente con los presentes, provocando risas, aplausos y emociones con su estilo directo, transparente y cargado de personalidad. Sus anécdotas, su visión de la vida y su forma de narrar sentimientos reforzaron la atmósfera cálida e íntima que marcó la noche.

Con una voz llena de matices y una interpretación apasionada, el artista ofreció versiones profundamente sentidas de sus temas más emblemáticos, logrando que el público no dejara de acompañarlo en ningún momento.

Un repertorio que tocó fibras y celebró sus grandes éxitos

El setlist recorrió las canciones que han marcado su carrera y generaciones: “Vida loca”, “Dónde está la vida”, “Pensar en ti”, “Hablo de ti”, entre otros clásicos que lo han convertido en un referente del bolero contemporáneo y del romanticismo latino. Cada interpretación fue recibida con ovaciones prolongadas y un coro colectivo que demostró la vigencia y el peso emocional de su música.

La producción del concierto creó un ambiente elegante e íntimo, ideal para quienes disfrutan del bolero, la balada, el jazz suave y los matices caribeños que distinguen su estilo musical.

Tras esta actuación Francisco Céspedes continuará su serie de presentaciones íntimas en el país, en una producción que une la experiencia y el talento de sus gestores: Pablo García (Mariposas de Acero), Frandy Sax (FSX Events), José Rosado y el productor y gestor cultural Raphy D’Oleo, quienes han diseñado una experiencia cercana, elegante y cuidadosamente curada.

El cierre de la gira está pautado para el próximo miércoles 27 de noviembre – Romeros Rest (a beneficio del Patronato Contra el Cáncer), su primera actuación fue el pasado viernes en Olis Room en Santiago.

Un artista con una vida dedicada a la música

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez nació en Cuba en 1957. Inició estudios de medicina antes de entregarse a la música, integrando agrupaciones como la Orquesta Cubana de Música Moderna. Su carrera como compositor alcanzó proyección internacional cuando Luis Miguel grabó sus temas Pensar en ti (1993) y Que tú te vas (1996).

En 1997 obtuvo el segundo lugar en el Festival de Viña del Mar, representando a México, país donde luego se nacionalizó. Un año después lanzó Vida loca, su álbum debut, que obtuvo Quíntuple Disco de Platino en España y lo consolidó como una de las voces más influyentes del bolero moderno.

Su discografía incluye producciones como Dónde está la vida (2000), Ay corazón (2002), Autorretrato (2005) y Con el permiso de Bola (2006), un homenaje a Bola de Nieve. También prestó su voz al personaje Louis en la versión latina de La princesa y el sapo (Disney). En 2011 lanzó Más cerca de ti, grabado en vivo, y en 2013 presentó Armando un Pancho junto al maestro Armando Manzanero.

El Tour de Bares marca un nuevo encuentro entre Céspedes y el público dominicano, reafirmando su vigencia, su sensibilidad interpretativa y su poder para conmover desde el escenario.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más