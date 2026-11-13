Los trabajos de montaje y preparación del escenario avanzan en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se ultiman los detalles técnicos, la instalación de equipos de sonido, iluminación y las estructuras que formarán parte del concierto del cantante español Alejandro Sanz.

El personal técnico y de producción trabaja en la adecuación del espacio para recibir al público este sábado 14 de noviembre, a partir de las 9:00 de la noche, como parte de su gira internacional "¿Y ahora qué?".

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