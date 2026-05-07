Concierto de Karol G en Santo Domingo: todo lo que debes saber

El concierto de Karol G en República Dominicana se celebrará el viernes 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. El recinto acogerá a la artista colombiana, una de las voces más influyentes del género urbano en la actualidad, en lo que promete ser uno de los espectáculos más esperados del año en el país.

Con su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", la intérprete de Mañana Será Bonito recorrerá importantes escenarios de América y Europa, y República Dominicana figura como una de las paradas del tour.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

Fecha: Viernes, 19 de febrero de 2027

Viernes, 19 de febrero de 2027 Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana Producción local: Gamal Haché

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Karol G?

Las entradas oscilan entre RD$2,900 y RD$23,900, según la localidad. A continuación, el desglose completo por zonas:

Zona Precio

Front Stage A3 y A4 RD$23,900

A3 y A4 Front Stage A2 y A5 (filas delanteras) RD$21,900

A2 y A5 (filas delanteras) Front Stage A2 y A5 (filas posteriores) RD$19,900

A2 y A5 (filas posteriores) Fan Zone 1 y 2 RD$19,900

1 y 2 Front Stage A1 y A6 – RD$17,900

Front Stage A1 y A6 (filas posteriores) RD$15,900

(filas posteriores) Special Guest RD$14,900

Special Guest (segunda opción) RD$11,900

(segunda opción) VIP – RD$8,900

– VIP (segunda opción) RD$6,900

(segunda opción) Palco Desde RD$2,900

¿Cómo y cuándo comprar las boletas?

La preventa inició la mañana del martes 5 de mayo de 2026 y está dirigida exclusivamente a tarjetahabientes de Mastercard y Banreservas, con una duración de 24 horas o hasta agotar existencias.

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La venta general está disponible a partir del miércoles 6 de mayo a las 11:00 de la mañana, habilitada para todo método de pago.

Las boletas se adquieren a través del portal oficial: karolg.uepatickets.com

¿Qué es el "Viajando Por El Mundo Tropitour"?

Se trata de la más reciente gira internacional de Karol G, con la que la artista recorre los principales escenarios de América y Europa. La cantante colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una de las artistas latinas con mayor proyección global, reconocida por éxitos como Bichota, TQG, Cairo y El Makinón, entre muchos otros.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más