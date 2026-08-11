La actriz y humorista Cheddy García llegará este viernes 14 de agosto a Microteatro Santo Domingo con el estreno de “Infiel por una causa”, una comedia producida por S28 Producciones, escrita y dirigida por Ismael Almonte y protagonizada junto al actor Erlyn Saúl.

La obra tendrá funciones los días 14, 15 y 16 de agosto y regresará para un segundo y último fin de semana los días 28, 29 y 30 de agosto.

La historia presenta a dos desconocidos que coinciden en la habitación de un hotel. Lo que inicialmente parece ser un encuentro clandestino da paso a una conversación marcada por el humor sobre la infidelidad, la soledad dentro del matrimonio, el deseo y los secretos que pueden permanecer ocultos en una relación.

Almonte explicó que escribió la obra con la intención de combinar el humor con situaciones relacionadas con las relaciones de pareja.

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“Escribí esta historia pensando en una comedia que divierta, pero que también nos permita reconocernos en todo aquello que callamos dentro de una relación”, expresó el escritor y director.

García, quien comparte el escenario con Erlyn Saúl, destacó el formato cercano de Microteatro y la posibilidad de abordar temas cotidianos desde la comedia.

“Me encanta poder encontrarme con el público tan de cerca, hacerlos reír y al mismo tiempo contar una historia que tiene mucho de nuestra realidad”, señaló la actriz.

Parte de la temporada “Por los secretos”

“Infiel por una causa” forma parte de “Por los secretos”, la temporada que se presenta actualmente en Microteatro Santo Domingo.

El programa incluye además “Dios te salve, María”, con Heidy Brown; “Punto Ciego”, con Yelidá Díaz y Camila Santana; “Un matrimonio lavanda”, con Héctor Adriel y Mary Gaby Aguilera; “Malas Madres”, con Greimy Menéndez y Cheily Cruz; y “El amor es una droga”, protagonizada por Erni Coronado y Shanisse Rojas.

Las entradas para “Infiel por una causa” y las demás obras de la temporada están disponibles en Microteatro Santo Domingo.

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