La Cervecería Nacional Dominicana espera que la próxima edición del Festival Presidente atraiga visitantes de otros países y genere actividad económica en sectores como hoteles, restaurantes y bares, más allá de los días en que se celebrarán los conciertos.

Así lo afirmó Luis Álvarez, vicepresidente ejecutivo de la empresa, quien explicó que la compañía trabaja en una edición que busca ampliar el alcance del festival y aprovechar su potencial para dinamizar la economía nocturna dominicana.

“Festival Presidente tiene una irradiación de economía mucho más grande de lo que es simplemente efectuar el día de concierto o los dos, tres días de concierto”, expresó Álvarez, al señalar que la empresa realiza un estudio socioeconómico para determinar el aporte del evento a la economía del país.

El ejecutivo citó como referencias los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico y el festival Rock in Rio, así como experiencias en Colombia, para explicar cómo los grandes espectáculos pueden generar gastos adicionales en otros sectores económicos.

No obstante, durante sus declaraciones no presentó resultados del estudio que permitan cuantificar el impacto económico que tendría el Festival Presidente en República Dominicana.

Cervecería busca atraer visitantes de otros países

Álvarez explicó que la empresa aprovechará su presencia internacional para promocionar el festival en otros mercados y atraer a consumidores de sus marcas que residen en países de América Latina donde también opera.

Según el ejecutivo, las operaciones internacionales de la compañía y sus socios comerciales servirán para incorporar el evento a promociones, premios y rifas dirigidos a consumidores extranjeros.

“Vamos a tener una gran afluencia de turistas provenientes de Latinoamérica”, afirmó, sin precisar una cifra de visitantes esperados ni los mercados desde los que prevén atraerlos.

Sobre la participación del Gobierno, Álvarez sostuvo que las autoridades son parte importante de la organización del evento, junto con las marcas patrocinadoras, la Cervecería y las instituciones responsables del Centro Olímpico.

Sin embargo, no detalló acuerdos específicos con el Ministerio de Turismo ni explicó si existe un plan conjunto para captar visitantes extranjeros.

Una edición con más actividades y experiencias

El vicepresidente ejecutivo indicó que el Festival Presidente no se limitará a las jornadas de conciertos, pues la empresa ha desarrollado durante varios meses actividades relacionadas con el evento.

También señaló que esta edición tendrá un formato más amplio, con experiencias organizadas por las marcas patrocinadoras para públicos de distintas edades, además de las presentaciones musicales.

La empresa busca, de acuerdo con Álvarez, que el festival funcione como una plataforma de entretenimiento y actividad comercial que trascienda las actuaciones de los artistas.

Queda pendiente conocer los resultados del estudio socioeconómico anunciado por Cervecería, así como las estimaciones de asistencia extranjera y el gasto que los organizadores esperan generar en los sectores vinculados al turismo y el entretenimiento.

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