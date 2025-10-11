Celebran noche de merengue y orgullo dominicano

La Plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch se convirtió en un punto de encuentro para miles de personas que celebraron la dominicanidad al ritmo del merengue durante el concierto Música en el corazón del pueblo, una producción que reunió a figuras consagradas y nuevos talentos del género.

El espectáculo, dirigido por Luis Medrano, ofreció una experiencia visual y sonora de alto nivel, con tecnología escénica de última generación, luces láser y un montaje que deslumbró al público.

El evento del pasado 5 de octubre contó con la participación de Steffany Constanza, Blachy, Rubio del Acordeón y Sergio Vargas, quienes encendieron el escenario con interpretaciones que exaltaron la identidad nacional y el valor del merengue como patrimonio cultural dominicano.

Durante la jornada, una comisión de líderes comunitarios y representantes sociales entregó una placa de reconocimiento a Steffany Constanza por su trayectoria, pasión y aporte al arte popular.

La conducción estuvo a cargo de los comunicadores Aquiles Correa y Julio Clemente, quienes aportaron humor y dinamismo a una noche marcada por la energía colectiva y la conexión con el público.

El concierto, respaldado por Banreservas y el Fideicomiso VBC-RD, se desarrolló como una celebración de la cultura popular y un espacio de convivencia ciudadana donde el merengue reafirmó su papel como símbolo de unidad y alegría nacional.

Los organizadores agradecieron la participación de los residentes de Ciudad Juan Bosch, destacando su entusiasmo y colaboración para hacer posible una velada que, más allá del espectáculo, se vivió como un homenaje a la música dominicana y a la identidad del pueblo, aunque también con algo de proselitismo abinaderista.

