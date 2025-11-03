El Concejo de Regidores de la Alcaldía de San Francisco de Macorís declaró tres días de duelo oficial por el fallecimiento del renombrado músico Henry Hierro.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria celebrada este lunes, en la cual fue aprobada la resolución No. 14-225, mediante la cual se declara duelo municipal los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año, con motivo del fallecimiento del destacado maestro francomacorisano Henry Hierro.

Durante la sesión, los regidores resaltaron los aportes de Henry Hierro al desarrollo cultural, artístico y social de San Francisco de Macorís, destacando su legado como un hombre comprometido con su ciudad y ejemplo de entrega comunitaria.

La resolución establece que durante los días de duelo la bandera municipal deberá permanecer a media asta en los edificios públicos municipales, en señal de respeto y solidaridad con sus familiares, amigos y toda la comunidad que lamenta tan sensible pérdida.

El Concejo Municipal expresó su más sentido pésame a los familiares de Henry Hierro y exhortó a la ciudadanía a rendir tributo a su memoria recordando su ejemplo de trabajo, humildad y servicio a los demás.

Además de dirigir las orquestas La Gran Manzana y Grupo Hierro, Henry Hierro realizó arreglos y producciones musicales para importantes artistas y agrupaciones del país y del extranjero: Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta “El Torito”, Los Hermanos Rosario, Jacqueline Estévez, Raffy Matías, Benny Sadel, entre muchos otros.