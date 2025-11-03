Falleció a las 7:35 de la mañana de este lunes el destacado músico, pianista, arreglista y director de orquesta Henry Hierro, luego de permanecer ingresado en un establecimiento asistencial de Santo Domingo.

El maestro Henry Hierro, reconocido por su extraordinario talento y su aporte invaluable a la música tropical, fue uno de los arreglistas y productores más respetados de la República Dominicana.

La familia Hierro Fernández, confirmó el deceso del artista francomacorisano, en un comunicado de prensa.

Su genialidad quedó inmortalizada en los grandes éxitos de la legendaria orquesta La Gran Manzana, agrupación de la cual fue miembro fundador y artífice de su característico sonido que marcó una época en el merengue.

A lo largo de su brillante carrera, además de dirigir las orquestas La Gran Manzana y Grupo Hierro, Henry Hierro realizó arreglos y producciones musicales para importantes artistas y agrupaciones del país y del extranjero, entre ellos: Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta “El Torito”, Los Hermanos Rosario, Yaquelín Estévez, Raffy Matias, Benny Sadel, entre muchos otros.

Su talento traspasó fronteras y su estilo musical sigue siendo referencia obligada para las nuevas generaciones de músicos.

Más allá de su virtuosismo como pianista, compositor y arreglista, quienes lo conocieron resaltan su humildad, su trato afable y su compromiso con la excelencia musical. Henry fue mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música.

La familia agradeció de todo corazón las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas de colegas, amigos, medios de comunicación y admiradores.

Comunicó que en las próximas horas informarán detalles sobre las honras fúnebres.

“Hoy, la música dominicana despide a uno de sus más grandes exponentes, pero su legado vivirá para siempre en cada nota, cada acorde y cada corazón que alguna vez vibró con sus creaciones. Paz eterna al maestro Su música nunca morirá”, concluye el comunicado de la familia Hierro Fernández.

Diversos sectores de la sociedad han expresado su pesar al conocerse el deceso del destacado artista.

Al confirmarse la noticia, muchas personas han expresado sus condolencias por el lamentable acontecimiento.