La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ha decidido anular íntegramente la sentencia emitida por la Novena Sala Penal, que en su momento había descargado a Zacarías Ferreira de toda responsabilidad penal por la supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor en la interpretación de la canción “Te quiero a ti” —título original “Tú no correspondes”, de Danny Daniel— y, al mismo tiempo, le había impuesto una condena civil de 20 millones de pesos.

Los magistrados de la alzada concluyeron que la juzgadora de primera instancia incurrió en una errónea valoración de las pruebas presentadas.

Con esta anulación, el proceso penal y civil contra Zacarías Ferreira retorna a su estado inicial. En lo penal no existe ya ningún fallo firme en su contra, y en lo civil la demanda de indemnización deberá volver a tramitarse ante un nuevo tribunal, que evaluará los elementos de prueba sin las fallas detectadas en la resolución anterior.

“Hasta tanto se celebre el nuevo juicio, Zacarías Ferreira se encuentra completamente libre de sanciones y "mantiene intactos sus derechos y su buen nombre, por no haber violado la Ley sobre Derecho de Autor. La decisión representa un triunfo procesal que reafirma la presunción de inocencia y el debido respeto al principio de estricta legalidad en la valoración de la prueba”, afirmó Carlos Salcedo, abogado de Ferreira.

Salcedo dijo confiar en que el próximo tribunal confirmará su descargo, tanto en el ámbito penal como en el civil.

