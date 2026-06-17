El equipo de trabajo, familiares y allegados del artista dominicano Alex Bueno emitieron este miércoles un comunicado oficial para aclarar las informaciones imprecisas que han circulado sobre su estado de salud, confirmando que el cantante se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con el informe, el proceso de salud de “El Mayimbito” comenzó en septiembre de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos luego de que se le detectara un pequeño tumor cerebral. La intervención quirúrgica para extirparlo fue exitosa y permitió prevenir complicaciones mayores.

Sin embargo, el comunicado precisa que en la lesión fueron encontradas células cancerígenas, por lo que el artista tuvo que iniciar un tratamiento preventivo. Según sus allegados, dicho tratamiento evolucionó satisfactoriamente y, en ese momento, no dejó secuelas neurológicas.

Durante los estudios de seguimiento, los médicos identificaron células cancerígenas en otras áreas del cuerpo del cantante. Por decisión personal y en ejercicio de su derecho a la intimidad, Alex Bueno decidió manejar esta nueva etapa de su recuperación en absoluta privacidad.

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El cuadro clínico del artista se complicó hace tres semanas, luego de presentar una baja considerable en sus niveles de sodio y de presión arterial, situación que provocó un fuerte decaimiento físico.

Pese a encontrarse en cuidados intensivos y bajo atención médica especializada, su equipo aclaró que Alex Bueno no está intubado. Sus familiares y allegados expresaron que mantienen la firme esperanza de que el artista superará este nuevo reto con el favor de Dios.

Finalmente, la familia agradeció las oraciones y muestras de afecto recibidas por parte del público, al tiempo que solicitó respeto al espacio privado de sus seres queridos durante este difícil momento.