María Esther Fernández, economista dominicana, presentó su libro Delega y transforma en la 38ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), celebrada del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias.

La presentación se realizó en el espacio coordinado por la editorial Bienetre, que agrupó a varios autores dominicanos participantes en la feria. La actividad fue conducida por Keila González Báez y contó con un segmento de preguntas del público sobre liderazgo, productividad y gestión organizacional.

El libro y su propuesta

Delega y transforma está dirigido a líderes y emprendedores que buscan mejorar su capacidad de gestión de equipos. La obra estructura su propuesta en siete fases de delegación, con el objetivo de reducir la sobrecarga laboral y aumentar la productividad en entornos de trabajo.

"Delega y transforma nace de la experiencia y de la necesidad de ayudar a líderes y emprendedores a romper los miedos que les impiden confiar, soltar y crecer. Delegar correctamente transforma no solo los resultados, sino también la vida personal y profesional", señaló Fernández.

El libro fue publicado a través de Bienetre, editorial que ha acompañado la participación de autores dominicanos en ferias internacionales, incluyendo la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cobertura en medios colombianos

Al margen de la presentación, Fernández participó en entrevistas con medios universitarios y culturales presentes en la FILBo, entre ellos Poliradio del Politécnico Grancolombiano, Radio ESAP de la Escuela Superior de Administración Pública y Javeriana Estéreo 91.9 FM. También fue entrevistada por la periodista Carol Fior Daliza Pérez, corresponsal dominicana en Bogotá para RTVD Canal 4.

Bienetre y la presencia dominicana en la FILBo

La participación de Fernández se enmarca en un esfuerzo más amplio de la editorial Bienetre por posicionar autores dominicanos en el circuito editorial latinoamericano. La FILBo 2026, con India como país invitado de honor, reunió a más de 563,000 asistentes, 433 autores e invitados internacionales de 30 países, y desarrolló más de 2,300 actividades culturales, académicas y comerciales.

Perfil

María Esther Fernández es economista con maestría en Alta Gerencia y especialización en Finanzas. Ha ocupado posiciones directivas en el sector público, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Es miembro fundadora certificada del equipo internacional John Maxwell Team en español, donde se especializa en liderazgo, desarrollo organizacional y productividad.

1 de 3 | María Esther Fernández, autora del libro Delega y transforma, durante la presentación de la obra en la 38 edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, FILBO 2026. 2 de 3 | María Esther Fernández firma un ejemplar de su libro Delega y transforma a uno de los asistentes a la presentación del mismo en FILBO 2026, en Bogotá, Colombia. 3 de 3 | María Esther Fernández en entrevista durante su participación en Filbo 2026.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más