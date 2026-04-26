El auge de las redes sociales ha transformado la forma en que se construye la opinión pública, pero también ha generado un fenómeno preocupante: la consolidación de plataformas digitales como espacios de juicio sin reglas ni garantías. Así se plantea en el más reciente episodio de Escarbando Podcast, donde se analiza el impacto de estas herramientas en la sociedad contemporánea.

Durante la conversación, los conductores Abraham Marmolejos y Halley Antigua advierten que el acceso masivo a la información no necesariamente se traduce en una ciudadanía mejor informada. Por el contrario, destacan que gran parte de los usuarios consume contenido sin verificar su veracidad, reaccionando de manera impulsiva ante publicaciones que muchas veces carecen de fuentes confiables.

El programa también pone sobre la mesa el papel de las redes como “tribunales digitales”, donde personas son condenadas socialmente antes de que se esclarezcan los hechos. Este fenómeno, según explican, no solo afecta la reputación de individuos, sino que incluso puede incidir en decisiones institucionales, debido a la presión generada por la opinión pública en línea.

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Otro punto clave del análisis es el impacto de la desinformación y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, que ha facilitado la creación de contenidos falsos altamente realistas. Esta situación, advierten, agrava el problema de las fake news y dificulta la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre lo real y lo manipulado.

Finalmente, el episodio hace un llamado a fortalecer el pensamiento crítico y a consumir información desde fuentes verificadas. En un entorno dominado por algoritmos que priorizan la viralidad sobre la veracidad, la responsabilidad individual se convierte en un elemento esencial para evitar la propagación de contenido engañoso y sus consecuencias sociales.

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