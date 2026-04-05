La Semana Santa en la República Dominicana no solo se vive desde la fe y la tradición religiosa, sino también desde la mesa. Así lo plantea el episodio más reciente del podcast Escarbando, que centra su análisis en la gastronomía típica de esta época, marcada por sabores, costumbres y debates profundamente arraigados en la cultura dominicana.

El plato protagonista es, sin discusión, las habichuelas con dulce. Este postre, preparado a base de legumbres, leche, especias y acompañamientos como galletas, pasas y batata, se ha convertido en un símbolo nacional durante la Semana Santa. Sin embargo, su preparación abre un amplio abanico de opiniones: con o sin granos, espesas o ligeras, frías o calientes.

Más allá del gusto personal, el episodio resalta cómo este plato tiene su origen en la tradición de abstinencia de carne, una práctica vinculada a la conmemoración religiosa del sacrificio de Jesucristo. En ese contexto, el consumo de alimentos a base de granos y productos alternativos se convirtió en una norma que, con el tiempo, evolucionó hacia propuestas más elaboradas.

El análisis también destaca la diversidad regional del país. En el sur, por ejemplo, el chacá, un dulce a base de maíz, ocupa un lugar importante en la mesa, mientras que en el este se prepara la llamada habichuela con dulce blanca, elaborada con habas. En el norte, el arroz con leche se posiciona como uno de los postres preferidos durante esta temporada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El episodio no se limita a los dulces. También aborda el consumo de pescado, mariscos y otras carnes blancas como alternativa a la carne roja, siguiendo la tradición católica de abstinencia. Platos como el pescado frito, el bacalao o los camarones forman parte del menú típico en diferentes regiones del país.

No obstante, también se expone una realidad contemporánea: no todos siguen estas prácticas. Algunas familias mantienen las tradiciones de manera estricta, mientras que otras las reinterpretan o simplemente las ignoran, evidenciando un cambio generacional en la forma de vivir la Semana Santa.

En definitiva, el episodio plantea que la gastronomía no es solo un complemento de la tradición religiosa, sino una expresión viva de la identidad cultural dominicana. A través de estos platos se transmiten historias, creencias y formas de vivir que continúan evolucionando con el tiempo.

Encuentranos en:

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más