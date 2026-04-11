En un contexto donde la inmediatez digital redefine las conductas sociales, el programa Escarbando Podcast abordó una problemática cada vez más visible: la tendencia de las personas a documentar situaciones críticas sin intervenir para ayudar.

Durante el episodio, los comunicadores Halley Antigua y Abraham Marmolejos analizaron el fenómeno conocido como “síndrome del espectador”, un comportamiento psicológico que explica por qué, ante una emergencia, los individuos tienden a asumir que otro actuará en su lugar. Esta disociación de la responsabilidad, según expusieron, se intensifica cuando hay múltiples testigos, lo que reduce la probabilidad de asistencia directa.

El debate partió de experiencias comunes, especialmente en escenarios como accidentes de tránsito ocurridos durante períodos de alta movilidad, como la Semana Santa. En estos casos, señalaron, es frecuente observar a personas grabando con sus teléfonos móviles en lugar de ofrecer ayuda o contactar a los servicios de emergencia.

Antigua y Marmolejos también abordaron otras manifestaciones del problema en la vida cotidiana, como la indiferencia ante faltas cívicas o situaciones de violencia en entornos cercanos. En ese sentido, coincidieron en que el miedo, la falta de preparación y la cultura del “no involucrarse” contribuyen a consolidar una sociedad más pasiva.

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Asimismo, destacaron la importancia de la educación en primeros auxilios y del conocimiento básico sobre cómo actuar en situaciones de riesgo, enfatizando que la intención de ayudar debe ir acompañada de información adecuada para evitar agravar las circunstancias.

El programa también puso en evidencia el impacto de las redes sociales en este comportamiento, al incentivar la búsqueda de visibilidad inmediata sobre la acción responsable. “Se prioriza grabar y compartir antes que asistir”, plantearon durante la conversación, al tiempo que hicieron un llamado a replantear el uso de la tecnología en contextos de emergencia.

Finalmente, los conductores invitaron a la audiencia a reflexionar sobre su rol como ciudadanos, subrayando que la construcción de una sociedad más solidaria depende de la capacidad de actuar con responsabilidad y empatía ante las necesidades del otro.

Escarbando Podcast está disponible en el canal de YouTube de Acento TV, donde se abordan temas sociales desde una perspectiva crítica y cercana.

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