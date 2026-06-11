La cantante urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida artísticamente como Masha recuperó su libertad este jueves luego de que un tribunal le impusiera una garantía económica de RD$ 5,000 y presentación periódica como medidas de coerción dentro del proceso judicial que enfrenta.

La decisión ha llamado la atención debido al bajo monto de la garantía económica fijada por el tribunal, una de las medidas menos gravosas contempladas por la legislación dominicana para garantizar la comparecencia de un imputado ante la justicia.

Además del pago de los RD$ 5,000, la artista deberá cumplir con la presentación periódica ante las autoridades, conforme a lo establecido por el tribunal, mientras avanzan las investigaciones y las demás etapas del proceso.

Con esta decisión, Masha podrá enfrentar el caso en libertad, aunque sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia.

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El Ministerio Público continuará con las investigaciones relacionadas con el expediente, mientras el proceso sigue su curso en los tribunales.

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