El periodista Joseph Cáceres y el comunicador Jesús Nova protagonizaron un tenso y violento enfrentamiento durante la grabación de un programa de televisión, en un hecho que generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación del país.

El detonante: un debate sobre Acroarte

De acuerdo con videos que circulan en plataformas digitales, el altercado se desató en el marco de un debate relacionado con la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Las posiciones encontradas de ambos comunicadores fueron escalando el tono de la discusión hasta que esta derivó en una confrontación que rebasó los límites del intercambio verbal.

Empujones y amenazas frente a las cámaras

Las imágenes difundidas en redes muestran que el enfrentamiento no se limitó a las palabras: se registraron empujones y un presunto intento de agresión física por parte de Jesús Nova, mientras también se escuchaban amenazas en medio del altercado. El incidente ocurrió ante la presencia del equipo de producción del programa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El hecho no tardó en viralizarse y provocó múltiples reacciones en el ecosistema mediático dominicano. Hasta el momento, ninguno de los dos comunicadores involucrados ha emitido una declaración pública oficial sobre lo ocurrido.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más