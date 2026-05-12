El periodista Joseph Cáceres y el comunicador Jesús Nova protagonizaron un tenso y violento enfrentamiento durante la grabación de un programa de televisión, en un hecho que generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación del país.
El detonante: un debate sobre Acroarte
De acuerdo con videos que circulan en plataformas digitales, el altercado se desató en el marco de un debate relacionado con la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Las posiciones encontradas de ambos comunicadores fueron escalando el tono de la discusión hasta que esta derivó en una confrontación que rebasó los límites del intercambio verbal.
Empujones y amenazas frente a las cámaras
Las imágenes difundidas en redes muestran que el enfrentamiento no se limitó a las palabras: se registraron empujones y un presunto intento de agresión física por parte de Jesús Nova, mientras también se escuchaban amenazas en medio del altercado. El incidente ocurrió ante la presencia del equipo de producción del programa.
El hecho no tardó en viralizarse y provocó múltiples reacciones en el ecosistema mediático dominicano. Hasta el momento, ninguno de los dos comunicadores involucrados ha emitido una declaración pública oficial sobre lo ocurrido.
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