La competencia Master-Cop Mega Cosplay coronó a Nobel como la mejor cosplayer de República Dominicana durante la Comic-Con RD 2026.

Ocho competidores llegaron a la final de cosplay de la convención, donde subieron al escenario con disfraces, interpretaciones y música para representar a sus personajes.

La ganadora obtuvo un boleto para participar como jueza en la Comic-Con Costa Rica 2026.

Entre los jueces de la competencia estuvieron los mexicanos Banana Cosplay, quienes, antes de iniciar el certamen, realizaron una presentación inspirada en los Saja Boys para el disfrute del público.

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El segundo lugar fue para Victoria La Rusa, quien representó a un personaje del videojuego World of Warcraft.

El primer anime dominicano hecho con IA

Otra de las presentaciones que ocupó el escenario fue la de Micha la leyenda, una serie del productor Richard Encarnación.

Descrita como el primer anime dominicano realizado con inteligencia artificial (IA), la producción presenta a una protagonista que vive en un mundo distópico y tiene la capacidad de ver el futuro.

Un cierre musical

El cantante y actor de doblaje mexicano Mauren Mendo cerró la Comic-Con RD 2026 con interpretaciones de algunas de las canciones más emblemáticas asociadas a Seiya, de Los Caballeros del Zodiaco, y Goku, de Dragon Ball.