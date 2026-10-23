La actriz Natalia Tena, conocida por interpretar a la animaga Nymphadora Tonks en la saga Harry Potter, es una de las invitadas a la Comic-Con RD, donde compartirá con sus seguidores y disfrutará de su visita a República Dominicana.

Tena expresó que el país le ha parecido «muy cálido» y que está disfrutando de la experiencia de visitarlo.

Al ser preguntada sobre la apariencia de los nuevos actores que protagonizarán el reinicio de la franquicia del «niño que vivió», la actriz respondió que «no importa cómo se vean, sino cómo actúen». También manifestó su deseo de que el elenco haga un buen trabajo y expresó preocupación por los niños que participarán en la producción.

"En el tiempo de las películas no había un auge de las redes sociales, por lo que estaban más protegidos", señaló.

Tena reveló que habló con su representante para explorar la posibilidad de participar en la nueva serie de HBO Max como profesora, aunque no en el mismo papel que interpretó en las películas, debido a su edad. Sin embargo, explicó que los productores rechazaron la propuesta porque buscaban distanciar la nueva producción de las referencias actorales de la saga cinematográfica.

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"Yo quería participar en la serie, no en el mismo papel porque ya estoy mayor, pero sí como maestra. Sin embargo, los productores le dijeron a mi manager que no, porque buscaban alejarse de las referencias actorales de la película", comentó.

En términos generales, la actriz manifestó estar feliz con el reinicio de la franquicia, pues considera que las películas dejaron fuera muchos detalles de los libros que podrán desarrollarse con mayor amplitud en el formato de serie, tanto para los seguidores de la historia como para las nuevas generaciones.