El exponente urbano dominicano Royel 27 falleció este domingo, 25 de octubre, según informaciones difundidas por medios locales y confirmadas por su colega Ceky Viciny en redes sociales.

Conocido artísticamente como “El Sensei”, Royel 27 desarrolló su carrera dentro del dembow dominicano y alcanzó reconocimiento con temas como Chuky Bobo y Pim Pam Poin Remix, este último junto a Rochy RD.

Su nombre comenzó a ganar visibilidad en 2020, cuando sus canciones lograron difusión en emisoras dominicanas y plataformas digitales. En esa etapa también realizó colaboraciones con artistas como Yomel El Meloso, Pablo Piddy y Distin Prada, vinculándose a una generación de intérpretes que impulsó la expansión del género urbano en el país.

Su recorrido en el dembow dominicano

El lanzamiento de Pim Pam Poin Remix junto a Rochy RD marcó uno de los momentos destacados de su trayectoria. En octubre de 2020, publicaciones de entretenimiento reportaron que el audiovisual del tema había superado el millón y medio de reproducciones en YouTube y que la canción se difundía en emisoras y plataformas digitales.

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Su catálogo incluye sencillos y colaboraciones que circularon en el circuito de la música urbana dominicana, en un género caracterizado por la producción independiente, la difusión digital y las colaboraciones entre intérpretes.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por Ceky Viciny, quien recordó la relación de más de 20 años que mantenía con el artista. La confirmación generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas a la escena urbana.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales suficientes para establecer las circunstancias de su muerte.

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