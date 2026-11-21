El actor estadounidense E.J. Carroll, conocido por sus participaciones en las series «Law & Order», «The Deuce» y «Boardwalk Empire», murió a los 66 años, informó su representante, Jon Mason.

Carroll falleció repentinamente el jueves 19 de noviembre mientras se dirigía a una grabación de voz. Mason confirmó la noticia a medios estadounidenses, pero no informó la causa de muerte.

El intérprete tuvo una trayectoria de casi tres décadas en televisión, cine y videojuegos. Su primera aparición en pantalla fue en 1998, en la serie «Law & Order», producción a la que regresó en distintas ocasiones y en cuyos derivados, «Law & Order: Special Victims Unit» y «Law & Order: Criminal Intent», también participó.

En 2012 interpretó al sheriff Victor Sickles en dos episodios de «Boardwalk Empire», serie ambientada durante la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

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Uno de sus papeles recurrentes fue el de Fat Mooney en «The Deuce», producción de HBO emitida entre 2017 y 2019. La serie abordó el crecimiento de la industria pornográfica en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980. El personaje de Carroll administraba un establecimiento de venta de artículos sexuales vinculado a Frankie Martino, interpretado por James Franco.

Su trabajo en televisión también incluyó apariciones en «Blue Bloods», «The Blacklist», «Pose», «High Maintenance» y «The Punisher».

En el cine participó en «The Wrestler» (2008) y «Everybody’s Fine» (2009). También prestó su voz para personajes del videojuego «Grand Theft Auto V», lanzado en 2013.

Mason destacó el compromiso de Carroll con los personajes que interpretaba y recordó su generosidad con amigos y compañeros de trabajo.

Entre sus proyectos pendientes figura «A Delicate Arrangement», una película sobre la actriz Vivien Leigh, protagonizada por Carla Gugino. La producción fue completada, pero hasta el momento no tiene una fecha pública de estreno.

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