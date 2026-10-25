Darlyn Fernández, acordeonista de la agrupación de música típica Nexo Muzic, falleció este domingo a los 25 años, según informó el propio grupo a través de sus redes sociales.

Fernández, oriundo de San José de las Matas, provincia Santiago, murió mientras los integrantes de la agrupación se trasladaban hacia Orlando, Florida, después de cumplir un compromiso artístico en Miramar, en ese mismo estado de Estados Unidos.

La información fue difundida por Nexo Muzic en un mensaje de despedida en el que sus compañeros destacaron su alegría, actitud positiva y dedicación a la música.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento ni se ha confirmado públicamente su causa.

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Mensaje de la agrupación

En la publicación con la que dio a conocer la noticia, Nexo Muzic expresó su pesar por la muerte del joven músico y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y seguidores.

La muerte de Fernández ocurre durante una gira de compromisos musicales en Florida, donde la agrupación había realizado una presentación antes de emprender el traslado hacia Orlando.

Fernández formaba parte de Nexo Muzic, conjunto dedicado a la música típica dominicana. Su fallecimiento, a los 25 años, fue comunicado por sus compañeros, que resaltaron su vínculo con la música y la convivencia dentro del grupo.

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