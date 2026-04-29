En el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, el movimiento se reafirma no solo como una manifestación artística, sino como un lenguaje fundamental de identidad y una forma de libertad. Desde la teoría y la práctica, el cuerpo no se limita a ejecutar pasos; su función principal es comunicar gestos capaces de transmitir aquello que, en muchas ocasiones, las palabras no logran expresar.

La técnica como puente a la expresión

Uno de los debates esenciales en el mundo de la danza gira en torno a si la técnica limita o potencia la capacidad expresiva del intérprete. Para la intérprete, coreógrafa y gestora cultural María Emilia García Portela, la técnica debe entenderse como una herramienta de liberación, no como una restricción.

Según explica, cuando la técnica se interioriza plenamente, permite al artista conectar con sus emociones de manera orgánica. “La técnica es como un lenguaje: tú la utilizas como una herramienta para comunicar. Mientras más idiomas, mientras más técnicas tu cuerpo pueda adoptar, más fuerte y seguro va a ser tu mensaje”, afirma.

El desafío de la unidad colectiva

La danza también se configura como un acto profundamente colectivo que exige una conexión integral entre sus integrantes. Para que una coreografía grupal funcione, no basta con la sincronización física; es imprescindible que los intérpretes logren convertirse en una sola unidad, equilibrando sus energías en escena.

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Este proceso implica un ejercicio constante de diálogo, escucha y consenso, donde cada bailarín aporta desde su individualidad para construir una narrativa común. El resultado no es solo precisión técnica, sino una cohesión que trasciende lo visible.

Herramienta de cambio social y sanación

Más allá de su dimensión estética, las corrientes contemporáneas y la improvisación han transformado la danza en una herramienta de resistencia, libertad y construcción de sentido. En este contexto, el cuerpo deja de repetir patrones para convertirse en generador de nuevos discursos.

Para muchos profesionales del área, la danza representa un canal de desahogo, sanación y expresión emocional. A través del movimiento, el individuo puede comunicar experiencias que aún no logra verbalizar de forma consciente. En ese sentido, la danza se posiciona como un recurso pedagógico y social de alto impacto, capaz de educar, sensibilizar y promover cambios.

En última instancia, el movimiento confirma que, incluso en el silencio, el ser humano encuentra siempre una forma de decir quién es.