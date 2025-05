El 16 de mayo de 2025, Kulebra and the Souls of Limbo debutó en Steam, marcando el primer gran lanzamiento del estudio Galla Games, fundado por los hermanos dominicanos Paulo y Pavel Lara.

El juego también está disponible en Nintendo Switch, Xbox Series X|S y Xbox Game Pass, ampliando su presencia en el mercado internacional.

Con un diseño artístico tipo hecho de papel y ambientación colorida inspirada en el Día de los Muertos, esta aventura narrativa presenta una historia emotiva y una jugabilidad centrada en la exploración, los rompecabezas y la interacción con personajes.

El jugador encarna a Kulebra, una serpiente esquelética que despierta en el Limbo, donde las almas cargadas de arrepentimientos están condenadas a revivir el mismo día una y otra vez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Guiado por las palabras de una misteriosa anciana, Kulebra emprende una travesía para encontrar su propósito y, en el camino, ayudar a otras almas a liberarse de su ciclo.

La aventura propone el uso de la intuición, la observación y la empatía para recolectar pistas, resolver obstáculos y avanzar tanto literal como simbólicamente.

Los escenarios cuentan con un ciclo de día, atardecer y noche que transforma el comportamiento del mundo y sus personajes, culminando en una maldición que reinicia todo desde el principio.

Cada alma en Limbo tiene su propia rutina, historia secundaria y personalidad, aportando profundidad a un mundo que, pese a estar “muerto”, rebosa vida.

El título es completamente bilingüe, con soporte para español e inglés, permitiendo una experiencia accesible a un público amplio.