La joven que acompañaba al coreógrafo Iván Tejada al momento del accidente de tránsito falleció a causa de las lesiones sufridas en el hecho, informó este lunes la Policía Nacional.

La víctima identificada como Yeimy Elizabeth Ferrera Valdez resultó lesionada en el accidente ocurrido el pasado 28 de mayo y fue trasladada al Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana. Tejada, por su parte, recibió atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció el pasado sábado.

El dato fue ofrecido por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien explicó que ambos se desplazaban en una pasola cuando fueron impactados por un vehículo.

Según indicó, el conductor involucrado notificó el accidente a las autoridades tras el hecho.

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La información arroja nuevos detalles sobre el caso, luego de que durante varios días la atención pública se concentrara en la localización y estado de salud del coreógrafo, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares antes de ser ubicado en el centro hospitalario.

Ferrera Valdez murió primero debido a los golpes y lesiones sufridas en el accidente, mientras que Tejada falleció un día después tras permanecer ingresado durante varios días bajo cuidados médicos.

Las investigaciones sobre las circunstancias del accidente continúan a cargo de las autoridades de tránsito.

La muerte del reconocido coreógrafo ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico nacional. Tejada desarrolló una carrera de más de dos décadas en la danza y la producción de espectáculos, participando en importantes montajes y siendo reconocido por su aporte a la escena cultural dominicana.

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