Jack Gleeson, recordado por su icónico papel de Joffrey Baratheon en Game of Thrones, es uno de los invitados por Comic-Con RD para participar en los dos días que estará disponible el evento para convivir con sus fanáticos y responder dudas sobre la icónica serie.

El actor respondió varias preguntas de periodistas en la rueda de prensa sobre su parecer de la saga Fuego y sangre, entre ellas cuál es su escena favorita entre las ocho temporadas.

“No estoy seguro, pero la escena que más me encantó grabar fue la Boda púrpura. Fue en esta escena en la que estábamos muchos de los personajes juntos y me encantó cómo fue dirigida, todos los detalles que llevó a cabo esta escena con todo el grupo, todo el cast, casi todo el cast involucrado. Me encantó realmente hacer esa escena, es de mis favoritas”. Jack Gleeson.

La llamada Boda Púrpura (Purple Wedding) es el nombre con el que los seguidores de Game of Thrones identifican uno de los acontecimientos más recordados de la serie de HBO. Se trata de una celebración nupcial marcada por el lujo, las tensiones políticas y las intrigas que caracterizan a Poniente, el mundo ficticio donde las alianzas matrimoniales también funcionan como instrumentos de poder. El nombre alude al color asociado con el episodio y se convirtió en una referencia popular entre los espectadores por la relevancia de la escena en la historia de la serie, sin necesidad de revelar sus detalles.

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Gleeson también compartió un poco sobre su preparación para uno de los seres más crueles de la televisión: "Recibí muchos detalles de ese libro. Cómo describió el personaje, sus expresiones, cómo se sintió y caminó y todo eso. Eso fue realmente útil. Y luego, tú sabes, tienes un equipo de diseño increíble también en el show de televisión".

El actor aseguró que durante años fue objeto de acoso por parte de seguidores que lo asociaban con el villano al que interpretó en la lucha por el Trono de Hierro. Sin embargo, afirmó que ahora se siente cómodo con esa relación entre el personaje y el público, y entiende que su personalidad es completamente distinta a la de su papel. También expresó su felicidad y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de interpretarlo durante tantos años.

Sobre su visita a República Dominicana, explicó que llegó a la isla pocas horas antes de la rueda de prensa y manifestó su agradecimiento por la cálida acogida y el trato que ha recibido de los dominicanos.