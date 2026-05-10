Hoy se presenta Laura Pausini: estos son los horarios y recomendaciones

Esta noche, domingo 10 de mayo, Santo Domingo recibe a una de las voces más icónicas de la música latina y europea. Laura Pausini llega al Óvalo de la Feria Ganadera para cerrar un fin de semana histórico para la capital dominicana, que también fue sede del debut de Ed Sheeran el sábado. Para los fanáticos de la italiana, la espera fue larga: su última presentación en suelo dominicano fue en 2012, con el Inédito World Tour, en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Laura Pausini en República Dominicana?

Fecha: Domingo, 10 de mayo de 2026

Domingo, 10 de mayo de 2026 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar: Óvalo de la Feria Ganadera, Santo Domingo

Óvalo de la Feria Ganadera, Santo Domingo Boletas: Comercializadas a través de Tuboleta (agotadas)

Comercializadas a través de Tuboleta (agotadas) Producción: SD Concerts

¿Qué es el "Yo Canto World Tour"?

La gira Yo Canto World Tour es el espectáculo con el que Laura Pausini celebra más de 30 años de trayectoria musical. El show combina una puesta en escena de gran escala con un repertorio que equilibra sus grandes clásicos, versiones renovadas y homenajes especiales.

En fechas previas de la gira, como en Monterrey y Ciudad de México, Pausini sorprendió al público con invitadas especiales como María José y Ana Torroja, lo que eleva las expectativas para su paso por Santo Domingo.

Lea también: Notas que viajan: los conciertos como motor de dinamización del turismo dominicano

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Qué canciones puedes esperar escuchar?

El setlist del Yo Canto World Tour repasa los grandes momentos de su carrera. Entre los temas más esperados:

La soledad

Se fue

Víveme

En cambio no

Entre tú y mil mares

Surrender (Strani Amori)

Primavera in anticipo

Yo canto

¿Quién es Laura Pausini?

Laura Pausini es una cantante italiana nacida en Faenza en 1974, que saltó a la fama internacional en 1993 con La soledad, tema con el que ganó el Festival de San Remo. Desde entonces, ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la música pop en español e italiano.

Entre sus hitos: fue la primera artista en presentarse tanto en el Estadio San Siro de Milán como en el Circo Massimo de Roma. En 2021 ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original por Io sì (Seen), de la película La vida por delante.

Esto es lo que debes saber si va para el concierto de Laura Pausini

Antes de salir al concierto, toma nota de estas indicaciones:

Lo que sí se permite:

Teléfonos celulares y cámaras de uso personal (sin lentes intercambiables)

Bolsos pequeños o carteras de mano

Menores de edad acompañados de un adulto responsable

Lo que no se permite:

Armas de fuego ni armas blancas de ningún tipo

Cámaras profesionales, trípodes ni equipos de grabación

Bebidas alcohólicas traídas desde afuera del recinto

Objetos contundentes, paraguas con punta metálica ni sillas

Mascotas

Reventa de boletas dentro o en los alrededores del recinto

Hora de llegada:

Se recomienda llegar con al menos dos horas de anticipación para evitar filas en los accesos y controles de seguridad

Las puertas abren a las 6:00 p.m.

Transporte:

Se recomienda el uso de aplicaciones de transporte para evitar problemas de estacionamiento en la zona de la Feria Ganadera

Coordina la hora de recogida con anticipación para evitar la congestión al finalizar el show.

Un fin de semana histórico para Santo Domingo

El concierto de Pausini cierra un fin de semana sin precedentes para la capital dominicana. En menos de 48 horas, la ciudad fue sede de dos espectáculos internacionales de primer nivel: Ed Sheeran el sábado en el Estadio Quisqueya, y Laura Pausini este domingo en la Feria Ganadera. Ambos eventos, producidos por SD Concerts, con boletas agotadas en tiempo récord, consolidan a Santo Domingo como un destino de primer orden en el circuito de giras internacionales.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más