La República Dominicana se prepara para despedir a uno de sus artistas más queridos. Tras el fallecimiento de Alex Bueno el pasado 18 de junio en la ciudad de Nueva York, a los 62 años, su familia y equipo de trabajo confirmaron el programa completo de actos fúnebres que se extenderá por dos días y dos ciudades.

Nueva York: el primer adiós

Antes de que los restos lleguen al país, la comunidad dominicana en Estados Unidos ya tuvo la oportunidad de despedirse. El miércoles 24 de junio se realizó un velatorio en la Iglesia St. Elizabeth, ubicada en el 268 de Wadsworth Avenue, en Manhattan, de 1:00 a 4:00 de la tarde, seguido de una misa de cuerpo presente entre las 4:00 y las 5:00 p.m.

Lunes 29 de junio — Santo Domingo: en el Teatro Nacional

El cuerpo del intérprete de Colegiala será expuesto en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, el lunes 29 de junio de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

El acto será público y abierto a todos los dominicanos que deseen darle el último adiós. La Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), presidida por Ramón Orlando, convocó a cantantes y músicos del país a acompañar a la familia en este momento.

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Martes 30 de junio — San José de las Matas: homenaje, velatorio y sepelio

El martes, los restos serán trasladados a San José de las Matas (Sajoma), el municipio santiaguero donde nació Alex Bueno y donde, según su deseo expreso, descansará para siempre. El programa en Sajoma será el siguiente:

10:30 a.m. Homenaje póstumo en la emblemática entrada del municipio

Tarde: Velatorio en el Patio Cultural de San José de las Matas

4:00 p.m. Misa de cuerpo presente

Posteriormente: Cristiana sepultura en su tierra natal

Sajoma pide duelo municipal

La partida del artista conmocionó profundamente a su pueblo. El exalcalde Roberto Espinal solicitó formalmente al Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal la declaratoria de tres días de duelo municipal y que el día del sepelio sea considerado no laborable, para permitir la participación masiva de la población en las honras fúnebres.

Alex Bueno falleció el 18 de junio de 2026 en Nueva York. Su mánager, Yordy Torres, reveló que el artista nunca perdió la esperanza de volver a los escenarios: en febrero de este año se habían realizado ensayos con miras a un regreso artístico previsto para mayo, pero semanas después surgieron complicaciones que agravaron su estado de salud hasta su muerte. Torres aseguró que el cantante "murió en paz".

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más