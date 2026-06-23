Luego de comunicar su esperado regreso tras nueve años de ausencia, Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Presidente, reveló que el Festival Presidente volverá a celebrarse en diciembre de 2026, iniciando una nueva etapa para una de las plataformas musicales y culturales más importantes de República Dominicana y el Caribe.

A lo largo de sus distintas ediciones, el Festival Presidente ha sido escenario de momentos y artistas que forman parte de la memoria colectiva del país, reuniendo a personas de todas las edades alrededor de la música y la cultura.

"Creemos en el potencial del país, en la capacidad de su gente y en el valor que tienen la cultura, la música y el entretenimiento para generar oportunidades, impulsar sectores económicos y proyectarnos ante el mundo. Queremos que esta nueva edición sea una celebración de lo que somos como país y una plataforma que continúe creando valor para miles de dominicanos", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Esta nueva edición del festival, cuya producción está a cargo de SD Concerts, llega en un momento de transformación de la industria global del entretenimiento, donde las grandes plataformas integran cada vez más la música con la cultura, la tecnología y nuevas formas de interacción con las audiencias

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