El humorista dominicano Miguel Céspedes anunció este miércoles el fallecimiento de su padre, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Con profundo pesar, hoy me toca anunciar la partida de mi viejo querido", escribió el integrante del dúo humorístico Los Reyes del Humor.

En el mensaje, Céspedes expresó el dolor que representa esta pérdida familiar y recordó que anteriormente también tuvo que despedir a su madre.

"Primero fue la partida de mi madre y ahora me toca despedir a mi padre. Dos ausencias que dejan un vacío inmenso en mi corazón", manifestó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El comediante agradeció a su padre por los momentos compartidos, las conversaciones, las risas y las enseñanzas que recibió durante su vida.

Asimismo, expresó que encuentra consuelo en su fe cristiana citandi un pasaje bíblico de Hechos 16:31: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa".

Céspedes concluyó el comunicado con un mensaje de despedida en el que pidió a Dios recibir a su padre y le expresó su cariño: "Te amaré siempre, papá".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más