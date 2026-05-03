

La Alianza Francesa de Santo Domingo inauguró la exposición colectiva “Cuerpo Creciente: memorias encarnadas”, una propuesta que sitúa el cuerpo como eje de reflexión artística y espacio donde se inscriben experiencias individuales y colectivas.

Una mirada al cuerpo como archivo de experiencias

La muestra, curada por Michelle Cruz, propone una lectura del cuerpo como un territorio atravesado por la memoria, el dolor y los procesos de reconstrucción.

Desde distintas aproximaciones, las obras invitan a pensar el cuerpo más allá de lo físico, como un espacio simbólico donde se acumulan huellas y significados.

Tres artistas, múltiples enfoques

El proyecto reúne a Adela Dore, Gina Goico y Yamile Suero, cuyas prácticas abordan temas como la identidad, el duelo y lo femenino contemporáneo.

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A través de medios como el dibujo, la pintura, el grabado, el textil y el trabajo comunitario, las artistas construyen narrativas que dialogan con experiencias personales y contextos sociales más amplios.

Arte contemporáneo y reflexión crítica

La exposición se inserta en una línea del arte caribeño que explora cuestiones de género, memoria histórica y subjetividad, en un contexto donde estas temáticas han ganado visibilidad en la producción artística local.

La curaduría plantea una experiencia que invita al espectador a cuestionar cómo el cuerpo procesa y expresa las vivencias, convirtiéndose en un punto de encuentro entre lo íntimo y lo colectivo.

Fechas y acceso al público

“Cuerpo Creciente: memorias encarnadas” estará abierta al público desde el 30 de abril hasta el 10 de junio de 2026, con entrada libre.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de la Alianza Francesa de Santo Domingo, que continúa promoviendo espacios para el arte contemporáneo en la capital dominicana.