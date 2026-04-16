El espacio de entrevistas más antiguo de la televisión dominicana vuelve a la pantalla este domingo 19 de abril, a las 8:00 de la noche, por Santo Domingo TV. Con 57 años de historia ininterrumpida, El Pueblo Cuestiona afronta su nueva temporada con un doble desafío: honrar un legado que atravesó dictaduras, transiciones democráticas y seis décadas de vida política nacional, mientras intenta conquistar a una audiencia que hoy consume noticias en el teléfono, no frente al televisor.

Un clásico que se reinventa

Fundado el 1 de diciembre de 1969 por el periodista y locutor Ercilio Veloz Burgos, El Pueblo Cuestiona nació en un momento en que la televisión dominicana apenas comenzaba a abrir espacios para el debate público. Fue pionero en llevar las cámaras fuera del estudio para retratar realidades sociales directamente en las comunidades, y en abrir el micrófono a distintas corrientes políticas e ideológicas en un país que salía de décadas de autoritarismo.

Su frase característica —"Pregunta un amigo televidente"— se instaló en el lenguaje popular dominicano y estableció un modelo de participación ciudadana que, para la época, resultaba inédito en la televisión local.

Hoy, el programa se presenta con una escenografía renovada y una estructura pensada para ampliar su alcance más allá de la pantalla tradicional, combinando entrevistas de profundidad con segmentos más breves orientados a plataformas digitales. Su contenido estará disponible en YouTube e Instagram bajo el usuario @elpueblocuestiona.

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Las nuevas voces del programa

La gran novedad de esta temporada es la incorporación de dos figuras al equipo de conducción. La primera es Diana Veloz, locutora y nieta del fundador, quien asume el reto de conectar el programa con audiencias más jóvenes sin sacrificar la identidad que lo sostiene. "Asumo este compromiso con la conciencia de lo que significa esta historia. Mi objetivo es conectar el programa con una nueva generación sin perder lo que lo hace relevante", declaró.

La segunda incorporación es el periodista y columnista Miguel Pineda López, con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios dominicanos, quien aportará análisis de contexto en cada emisión. Pineda López enmarcó su participación con una cita del histórico dirigente político José Francisco Peña Gómez: "Se trata de combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo."

Por su parte, Veloz Burgos, fundador y conductor histórico del espacio, resumió el espíritu de la nueva etapa: "En 57 años hemos creído en el valor de la palabra y en la responsabilidad de escuchar al pueblo. Esta nueva etapa representa continuidad, renovación y compromiso con la verdad".

El reto de la longevidad en la era digital

La apuesta de El Pueblo Cuestiona no es un caso aislado. La televisión dominicana cuenta con varios programas de larga data que enfrentan la misma encrucijada: Puntos de Vista, creado por Pía Rodríguez en 1969 y aún en pantalla por Color Visión, es quizás el ejemplo más comparable en términos de longevidad y relevancia periodística.

Lo que distingue a El Pueblo Cuestiona es su reclamo de ser el único programa que ha entrevistado a todos los presidentes de la República desde los años sesenta —un archivo histórico de incalculable valor documental que, hasta ahora, permanece mayormente fuera del alcance digital del público dominicano.

La pregunta que flota sobre esta nueva temporada no es si el programa sobrevivirá —57 años son prueba suficiente de su capacidad de adaptación— sino si logrará traducir ese patrimonio periodístico en contenido relevante para una generación que no conoció la televisión dominicana de los setenta, y que exige formatos, ritmos y plataformas radicalmente distintos.

Ficha técnica

Estreno Domingo 19 de abril de 2026 Horario Domingos, 8:00 a 9:00 PM Canal Santo Domingo TV – Canal 69 UHF / Canal 24 en cable Digital YouTube e Instagram @elpueblocuestiona

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