La serie documental Dominicanos A Simple Vista, producida y presentada por la periodista Marianne Cruz González, llegará a la cadena Univisión el próximo 20 de diciembre, con una edición dedicada a las historias de dominicanos que han sobresalido en Florida, Estados Unidos.
Cruz anunció la transmisión durante su participación en el programa Despierta América, donde informó que el documental se emitirá a las 3:00 de la tarde, hora del Este, con cobertura en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Miami, Orlando y Tampa, así como en Puerto Rico.
La producción también estará disponible en vivo a través de ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión.
El documental reúne relatos de dominicanos residentes en el llamado Estado del Sol, con énfasis en sus trayectorias, experiencias y aportes fuera de República Dominicana.
“Cuando comenzamos Dominicanos A Simple Vista, teníamos muy claro que queríamos llevar estas historias más allá de nuestras fronteras”, expresó Cruz González, quien señaló que la llegada a Univisión permitirá que más personas conozcan las experiencias de dominicanos en el exterior.
La periodista destacó que las historias retratan el esfuerzo, la perseverancia y el vínculo con sus raíces de los protagonistas.
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