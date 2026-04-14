La dinámica reciente dentro del reality “Planeta Alofoke” ha reactivado el debate sobre los límites del entretenimiento digital y el uso del cuerpo de la mujer como herramienta de visibilidad. La estrategia protagonizada por las participantes conocidas como “las tres mosqueteras” —Infante, Laura y Natalia— ha sido interpretada por algunos como una jugada efectiva dentro del juego, pero por otros como un reflejo de presiones más profundas dentro del ecosistema mediático.

De acuerdo con lo observado en la transmisión, las concursantes acudieron al área del jacuzzi en horas de la madrugada, vistiendo trajes de baño, con el objetivo de generar interacción a través de los llamados “super chats”, mecanismo que incide directamente en la permanencia dentro del formato. La acción incluyó pasarela, baile y una constante apelación a la audiencia, elementos que terminaron convirtiéndose en contenido viral en redes sociales.

Lo que en principio se presentó como una escena de entretenimiento escaló rápidamente a un fenómeno de conversación digital, donde la exposición física y el ambiente distendido funcionaron como herramientas para recuperar posicionamiento dentro del juego. El momento, ampliamente difundido, evidenció cómo las dinámicas del reality están estrechamente ligadas a la respuesta inmediata del público.

Ante este escenario, el psicólogo social Jhoan Almonte ofrece una lectura que trasciende lo superficial. A su juicio, este tipo de comportamiento no debe analizarse como una decisión aislada, sino como el resultado de una estructura que incentiva la erotización como vía de validación. “El cuerpo deja de ser únicamente una expresión individual para convertirse en un recurso dentro de un sistema que premia la visibilidad”, sostiene.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Almonte advierte que, en estos contextos, el cuerpo femenino opera como una “moneda de intercambio simbólico”, en la que la deseabilidad física se posiciona como una de las vías más rápidas para obtener atención, poder y permanencia. Esta lógica, según explica, no es exclusiva del reality, sino que responde a patrones culturales más amplios que atraviesan la industria del entretenimiento y las redes sociales.

El especialista concluye que el enfoque del debate no debe centrarse en juzgar a las participantes, sino en cuestionar el modelo mediático que normaliza la objetivización. A su entender, estos entornos colocan a las concursantes en escenarios de alta presión, donde la exposición del cuerpo se convierte en una respuesta condicionada por la competencia, el cansancio y la necesidad de mantenerse relevantes ante una audiencia que define el rumbo del juego.