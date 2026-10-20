En una historia publicada este martes 20 en su cuenta de Instagram, Martínez lamentó que los mensajes recibidos le impidan disfrutar plenamente de un momento importante de su carrera. También manifestó su alegría por el logro de Omon, a quien dijo estar orgullosa de ver crecer profesionalmente.
“Es triste que, para intentar ‘animarme’ o ‘apoyarme’, denigren a otra mujer”, expresó la modelo, quien advirtió que no permitirá que su nombre sea utilizado para justificar faltas de respeto.
Martínez también señaló que compartió un día en Disneylandia con Omon y que, al revisar su teléfono, encontró comentarios que calificó de hirientes. Afirmó que esa no es la manera en que desea celebrar un hito profesional que ambas viven en sus respectivas carreras.
“No voy a permitir que la gente use este momento para justificar su odio, pero definitivamente tampoco voy a dejar que mi nombre sea utilizado para excusar su falta de respeto”.
Andreína Martínez.
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