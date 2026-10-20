La modelo dominicana Andreína Martínez expresó su indignación por los mensajes racistas y ofensivos que ha recibido luego de que Solange Omon fuera anunciada como el nuevo ángel de Victoria’s Secret. Martínez cuestionó que se intente mostrar apoyo hacia ella mediante comentarios que denigran a otra mujer.

En una historia publicada este martes 20 en su cuenta de Instagram, Martínez lamentó que los mensajes recibidos le impidan disfrutar plenamente de un momento importante de su carrera. También manifestó su alegría por el logro de Omon, a quien dijo estar orgullosa de ver crecer profesionalmente.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – OCTOBER 18: Solange Omon walks the runway for the Victoria’s Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Es triste que, para intentar ‘animarme’ o ‘apoyarme’, denigren a otra mujer”, expresó la modelo, quien advirtió que no permitirá que su nombre sea utilizado para justificar faltas de respeto.

Martínez también señaló que compartió un día en Disneylandia con Omon y que, al revisar su teléfono, encontró comentarios que calificó de hirientes. Afirmó que esa no es la manera en que desea celebrar un hito profesional que ambas viven en sus respectivas carreras.