La justicia dominicana descargó al empresario y comunicador Santiago Matías García, conocido como Alofoke, de la acusación por presunta difamación e injuria presentada por el también comunicador Manolo Ozuna, según informaciones divulgadas este lunes por medios locales.

De acuerdo con la información suministrada por la defensa de Matías, esta es la quinta decisión judicial favorable al comunicador en procesos relacionados con la controversia. Sus abogados habían cuestionado la suficiencia de las pruebas presentadas por la parte acusadora.

La querella fue presentada por Ozuna a través de su abogado, José Valdez Fernández, por presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La disputa judicial se remonta a 2025, cuando la Fiscalía del Distrito Nacional citó a Matías tras recibir la querella. En ese momento, el comunicador manifestó que estaba dispuesto a defenderse en los tribunales y que aceptaría una conciliación si Ozuna así lo decidía.

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La nueva decisión vuelve a colocar el conflicto entre ambos comunicadores en el ámbito judicial. Sin embargo, la información publicada hasta el momento no detalla el tribunal que emitió el fallo ni sus fundamentos íntegros, por lo que no es posible precisar las razones jurídicas de la decisión a partir de los datos disponibles.

La defensa de Matías estuvo integrada por los abogados Manuel Alejandro Bordas Nina, Franklin Abreu, Winston Báez, Carlos Iván Bordas, Natalia Aristy y Manuel Durán.

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