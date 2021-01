La luz verde para los hoteles y el primer desacato en Punta Cana: resumen económico

El minostro informa que se ha multado al Hotel Palladium

SANTO DOMINGO-. Esta semana que cierra el año 2020 y dio la bienvenida al 2021, estuvieron marcadas con la decisión del Gobierno de aplicar las más drásticas medidas de restricción por el COVID-19, con toques de queda que inician los fines de semana a las 12:00 del mediodía y con el cierre, nueva vez, de los bares y restaurantes, que solo podrán brindar servicios a domicilio, hasta las 11:00 de la noche.

Las medidas, establecidas desde el 31 de diciembre hasta el 10 de enero, mantuvieron al sector turismo con luz verde de seguir operando, con protocolos especiales. Pero la noche del mismo 31, el Hotel Palladium de Bávaro celebró una fiesta que despertó indignación de los ciudadanos, y le valió una multa de RD$4 millones de pesos.

A continuación, presentamos una lista de las noticias más significativas en materia económica, en el ámbito nacional, de la semana del 25 de diciembre al 1 de enero del 2021.

"Es nuestro deber velar en todo momento por el fiel cumplimiento de las medidas de salud definidas en el país y actuar en consecuencia", dice el comunicado del Gabinete que anuncia el castigo.

David Collado, ministro de Turismo, expresó que "el respeto a los protocolos sanitarios no es negociable y de volver a repetirse una acción como tal en el referido hotel le será suspendida su licencia para operar".

Conforme al comunicado, el Hotel Palladium violó la resolución DJ 05/2020, así como las disposiciones establecidas por el Gabinete de Turismo el pasado 30 de diciembre, a raíz del decreto presidencial 740-20 que establece que "los hoteles no podrán realizar actividades como fiestas, conciertos u otros eventos hasta el 10 de enero del 2021".

El Ministerio de Turismo autorizó que las playas públicas estén abiertas al público en el horario exento del toque de queda; es decir, desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde de lunes a viernes, y de 5:00 de la mañana a mediodía sábados y domingos.

La Asociación de Bares de la Zona Colonial respondió a la diferenciación que tuvo el Gobierno con los hoteles, y no con barres y restaurantes, con molestia: "¡Entonces, se supone que el sector bares y restaurantes deba seguir pagando, y que no se contemple ningún tipo de ayuda, aun habiendo aplicado protocolos! El Estado sigue sordo y mudo ante el sector bares y restaurantes", se quejó la presidenta de la asociación, Grace Heyaime, quien asegura que al Gobierno le han enviado misivas y propuestas que no se han contemplado.

Además, la Federación Nacional de Bares y Restaurantes respondió al nuevo decreto con exigencias al Gobierno de aplicar un paquete económico de ayuda al sector, que incluye la excepción de impuestos. "No quedará ni un bar... Con estas nuevas medidas y sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado, el sector bares y restaurantes se irá a la quiebra", advierte la federación.

Recorrido Mundo del Juguete y Juguetón, personas comprando juguetes para el dia de Reyes, pasillos, juguetes

A pesar de los estragos de la pandemia, el nuevo toque de queda y el efecto negativo para la economía, los niños, aunque no todos, recibirán algún juguete este Día de los Santos Reyes. Las ventas han sido “estables” hasta el momento según gerentes de tiendas exclusivas de juguetes, aunque reconocen que pueden mermar a raíz del nuevo decreto que establece un toque de queda más severo para los comercios, y aún más con un fin de semana antes del Día de Reyes con un cierre a las 12 del mediodía.

Los juegos educativos, como los rompecabezas y de mesa, así como las bicicletas, triciclos y otros de recreación al aire libre, son los más adquiridos por los padres que han acudido a las tiendas como el Mundo del Juguete y Juguetón.

Ofertas en descuentos y nuevas variedades en juguetes son de los atractivos que se ofrecen para atraer a los padres que acuden a comprar los regalos a sus hijos, sobrinos o nietos este próximo día cuatro de enero, fecha en que fue movida la celebración, tradicionalmente conmemorada los días seis de ese mismo mes.

De depósito de cenizas a botadero. El Ministerio de Energía y Minas y la Administración de la Planta Termoeléctrica Punta Catalina vuelven a restregar la “irresponsabilidad” que tuvo la pasada gestión en el funcionamiento de la Termoeléctrica Punta Catalina, esta vez por el “desorden” que dejó en el manejo de las cenizas que generan la producción de energía de la Termoeléctrica Punta Catalina.

El ministro Antonio Almonte explicó que durante la administración anterior de Punta Catalina, “las cenizas fueron colocadas de manera absolutamente desordenada y en cierto sentido irresponsable… No hubo seguimiento al proceso de compactación para que fuera ciertamente un relleno, y no un vertedero de cenizas”. Este mal manejo, sin embargo, no ocurrió cuando el consorcio Odebrecht depositaba estos residuos de manera organizada y compactada.

El mismo día de la rueda de prensa, horas después, el exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, salió este martes en defensa de su gestión y dijo que las acusaciones del Gobierno de que dejó un botadero de cenizas en la planta, es una falsedad del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

En términos operacionales la planta Punta Catalina se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema energético del país. Así lo resaltó este martes el administrador de la planta, Serafín Canario, quien dijo que sin Punta Catalina, el país estaría retornando a los apagones de los años 90. "Posiblemente, en vez de tener controlado el suministro de energía más de un 85 o 90% de circuito, retornaríamos a la época pasada, en la cual a veces había hasta 50% de circuito de alimentación eléctrica".

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó sobre los aspectos más relevantes del proyecto de licitación de frecuencias en la banda de 700 MHz y en el segmento de 3,300 a 3460 MHz para la prestación de servicios móviles (IMT) y la introducción al país de la quinta generación (5G).

El concurso trata acerca de una licitación pública internacional para adjudiciar concesión y licencia para ofrecer servicios públicos (finales y portador) a nivel nacional. Las adjudicatarias asumirán una serie de obligaciones vinculadas a las licencias y concesión. La duración de las licencias será por el tiempo restante de la concesión, en caso de entrantes, será de 20 años.

Los participantes deberán entregar dos sobres de manera simultánea que contendrán la Propuesta Técnica y la Oferta Económica, respectivamente. Primero se realizará la calificación técnica y luego se invitarán a los oferentes calificados para la apertura y comparación de ofertas económicas.

El Banco Central informó que la economía dominicana en el periodo enero-noviembre acumuló una caída de -7.3%, con una variación interanual de -3.4% al mes de noviembre.

De acuerdo con las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes a noviembre, destaca que el promedio ponderado de todas las actividades económicas, excluyendo Hoteles, Bares y Restaurantes, exhibe por primera vez una variación interanual positiva luego del impacto del COVID-19, registrando un crecimiento de 0.2%.

“Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica correspondientes al mes de noviembre de 2020 muestran una variación interanual de -3.4%, más favorable que el -4.3% registrado en octubre y que refleja una sustancial mejoría de 26.4 puntos porcentuales respecto a lo observado en el mes de abril (-29.8%), es decir, una contracción nueve veces menor al punto más crítico de la crisis”, indicó en un comunicado de prensa.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 3 % anual y argumentó que para ello se basó en el comportamiento de la inflación y el impacto de la pandemia. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 3.5 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) en 2.5 % anual.

¿Qué son pirámides financieras? En economía se conoce como pirámide a un esquema de negocio, que se basa en que los participantes refieran a más clientes, con el objetivo de que los nuevos miembros produzcan beneficios a los participantes originales.

El nombre de “pirámide” se da porque se requiere que el número de participantes nuevos sean más que los existentes y, precisamente, esa figura geométrica simboliza el mecanismo de un vértice que ocupan sus creadores, los cuales se benefician del crecimiento de una base en constante expansión, debido a que los participantes iniciales son generosamente compensados, haciéndoles creer al resto que los rendimientos son legítimos.

Sin embargo, tales rendimientos son ficticios, ya que provienen de los depósitos de las personas que progresivamente son incorporados al esquema.

Las pirámides financieras son un esquema de captación ilegal de fondos, debido a que constituyen un mercado paralelo que funciona mientras existan participantes en cantidad suficiente, de forma que los recursos que entran como depósitos sean mayores a los que salen, considerando los beneficios de los participantes originales.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que la promulgación de la Ley de Proindustria es el paso más positivo para el sector en el presente año y agradeció al presidente Luis Abinader el paso y al Congreso Nacional su aprobación.

El presidente Luis Abinader promulgó hoy la modificación a la Ley de Proindustria, que procura incrementar la competitividad de la industria nacional, fortalecer las cadenas de valor y estimular las exportaciones nacionales a través de una serie de medidas orientadas a la renovación y modernización del sector manufacturero nacional.

Esta nueva ley modifica los artículos 4, 9 y 17 de la ley 542-14 sobre Innovación y Competitividad Industrial y a partir de ahora se extiende por quince años los incentivos fiscales contemplados en la misma.

Además corrige distorsiones fiscales, hará más fácil producir, estimulará las exportaciones de la industria local, permitirá la compensación del pago del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) y facilitará el encadenamiento productivo entre el sector industrial y las zonas francas, lo que deberá de reflejar mayor ventas de las industrias locales a las zonas francas instaladas en el país que a la fecha importan más de US$ 3,600 millones de dólares anuales en insumos para su producción