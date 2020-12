Jaime Aristy Escuder niega haber dejado un botadero de cenizas en Punta Catalina

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicnaa de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, declaró este viernes que el Gobierno no le va a pagar a Odebrecht y al consorcio que construye las plantas de carbón de Punta Catalina “ni un centavo adicional”. Foto: © Edgar Hernández Fecha:25/08/2017

SANTO DOMINGO-. El exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, salió este martes en defensa de su gestión y dijo que las acusaciones del Gobierno de que dejó un botadero de cenizas en la planta, es una falsedad del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

"Según Almonte, el Consorcio constructor, que gestionó el relleno sanitario entre febrero y octubre de 2019, manejó adecuadamente las cenizas en esas instalaciones, pero tan pronto tomó la CDEEE la operación no cumplió con los procedimientos. Eso, al igual que muchas otras mentiras de Almonte, es falso e ilógico, pues el equipo de la CDEEE, al igual que operó eficientemente las dos unidades de generación y las entregó produciendo al 100% de su capacidad, también operó adecuadamente el patio de cenizas", dijo Aristy Escuder.

Aseguró que la administración que encabezó gestionó el relleno sanitario siguiendo los procedimientos establecidos por el Consorcio y tomando en consideración el aumento de la producción de electricidad y de subproducto que se iba registrando, y adquirió gradualmente los equipos necesarios para ello.

Incluso, agrega el exfuncionario, "se adquirieron las mallas geotextiles necesarias para iniciar el cierre del patio de cenizas y su transformación en una hermosa zona verde, tal como se previó en el diseño de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. De acuerdo con lo planificado y presupuestado por la administración anterior y según el manual de operaciones, dentro de unas semanas esa primera celda del patio de cenizas deberá estar totalmente cerrada".

En efecto, esta mañana el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el administrador de Punta Catalina, Serafín Canario, dijeron a la prensa que "heredaron" de la gestión pasada una especie de vertedero de cenizas, en lugar de un relleno sanitario, que forma parte de los mecanismos con los que se diseñan las centrales eléctricas de carbón como Punta Catalina, para garantizar un mínimo impacto ambiental y humano.

Serafín Canario especificó esta mañana que fue a partir de octubre del 2019 cuando se entrega a la CDEEE, “que se empezó a hacer la deposición de las cenizas de forma caótica y eso fue lo que nosotros heredamos”.

Canario también expresó no comprender por qué “no buscaron una solución adecuada desde el inicio” de la deposición de cenizas en la gestión anterior, aun cuando tenían los equipos técnicos y los ingenieros cualificados para ese fin.

Este planteamiento, sin embargo, fue rechazado por Jaime Aristy Escuder, quien unas horas después le recomendó a Almonte y a Canario, trabajar intensamente "a ver si en algún momento logran superar el promedio de energía mensual producida por la pasada administración en el período mayo-julio de 2020. Eso sí sería algo positivo para el pueblo dominicano".

No es la primera vez que Serafín Canario y Aristy Escuder chocan. En septiembre pasado ocurrió lo mismo: Serafín hizo una rueda de prensa explicando las fallas que encontraron en Punta Catalina y sorprendido porque la gestión pasada no las solucionó, aun cuando formaba parte de las garantías. Esa misma tarde Escuder salió en defensa de su trabajo, aunque no pudo negar lo más importante que dio a conocer la gestión actual, las fallas de la termoeléctrica.