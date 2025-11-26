Constituye un peligroso desacato el desafío abierto del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró contrarias la Constitución de la República las ordenanzas de ambas instituciones que castigan a los militares y policías que sostengan relaciones amorosas con personas del mismo sexo.

Las leyes no pueden estar sujetas al capricho personal o grupal cuando de cumplirlas y respetarlas se trata; más cuando se trata de la ley de leyes, la Constitución de la República.

El TC ha declarado inconstitucionales las sanciones —incluyendo hasta seis meses de prisión— contra militares y policías que mantienen relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, al determinar que tales normas violan derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y la privacidad, consagrados en los artículos 39, 40 y 74.2 de la Constitución dominicana.

Sin embargo, el pasado lunes el ministro Carlos Fernández Onofre y el director Ramón Guzmán Peralta respondieron a esa decisión de la alta corte con abierto desacato: "Continuaremos aplicando nuestro código disciplinario".

Esta rebeldía contra lo dispuesto por el Tribunal Constitucional no se puede considerar como un simple tecnicismo jurídico, se trata de un ejercicio de arbitrariedad y autoritarismo contrario al Estado de Derecho de la República Dominicana.

Las Fuerzas Armadas y la Policía no constituyen una isla en el orden institucional, son entidades públicas subordinadas a la Constitución, no al revés. Invocar "disciplina" para estigmatizar orientaciones sexuales es un pretexto homofóbico que nada tiene que ver con la eficiencia ni la disciplina con las cuales tienen que servir los agentes policiales y los miembros de los cuerpos militares.

Países tenidos como ejemplares en el avance institucional y la protección de derechos civiles y humanos garantizan el derecho de las personas de orientación sexual LGBTQ+ a servir en sus cuerpos de policías y en sus fuerzas militares.

Habría que preguntarse qué ocurriría en República Dominicana si en adelante algún ciudadano o alguna entidad pública o privada decide que no dará cumplimiento a cualquier mandato constitucional. Se puede adelantar que se  le obligaría a cumplir con la Carta Magna o sería sometido a la justicia. En ese caso bien podría defenderse argumentando que las autoridades militares y policiales desacatan lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y admiten públicamente que continuarán violando lo que dispone la ley de leyes, sin ninguna consecuencia.

Este desafío de los altos mandos militares y policiales no solo discrimina de manera negativa a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino que viene a erosionar la confianza ciudadana en todas las instituciones. Desde cualquier ángulo que se mire, constituye una seria amenaza al Estado de Derecho.

EN ESTA NOTA

derechos derechos civiles derechos humanos FFAA homosexuales PN Tribunal Constitucional
Ver más