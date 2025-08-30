Lo que menos necesita la humanidad es una nueva guerra.

Lo que menos necesita el continente de las Américas es una nueva guerra.

Lo que menos necesita el Caribe es una nueva guerra.

Lo menos necesita Suramérica es una nueva guerra.

Lo que menos necesita el pueblo de Estados Unidos es que envíen a sus jóvenes a morir en una nueva guerra para favorecer intereses de corporaciones y magnates a los cuales no les importa la democracia.

Lo que menos necesita la región es crear, innecesariamente, tensiones y condiciones para que en cualquier momento empiece una guerra que no se sabe cómo evolucionaría ni cuándo terminaría.

Apoyar el comportamiento prepotente de potencias continentales y viejas potencias que todavía conservan dominios en la región, es inmoral…

Lo que menos necesita el continente es una nueva guerra que no se sabe cuántos miles, decenas de miles o cientos de miles de personas va a llevar a la muerte a causa de bombardeos y balaceras.

Apoyar el comportamiento abusivo, prepotente, de potencias continentales y viejas potencias que todavía conservan dominios en la región, o guardar silencio ante tal amenaza, es inmoral, además de injusto, peligroso y contrario a la democracia.

Darse un gobierno o ponerle fin debe ser siempre decisión soberana de los pueblos, no de gobiernos extranjeros.