La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes después de que las acciones de las tecnológicas y las criptomonedas recuperaron terreno, y mientras los inversionistas están a la espera de novedades en el frente macroeconómico de Estados Unidos.

El Dow Jones avanzó un 0,39 %, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,59 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,25 %.

Boeing subió un 10% y fue una de las fuerzas más poderosas que impulsaron el S&P 500. El director financiero, Jay Malave, dijo que espera crecimiento el próximo año en una medida subyacente de cuánto efectivo produce.

MongoDB también contribuyó a liderar el mercado y subió un 22,5% después de que la empresa de bases de datos presentara resultados trimestrales más sólidos de lo esperado por los analistas. United Natural Foods subió un 5% tras reportar ganancias superiores a las esperadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ayudaron a compensar una caída del 5,8% en Signet Jewelers, cuya previsión de ingresos para la temporada navideña no cumplió con las expectativas de los analistas. La joyería afirmó que espera un entorno de consumo moderado.

Otra posible advertencia sobre la fortaleza de los consumidores estadounidenses provino del director financiero de Procter & Gamble, el gigante responsable del detergente Tide y el jabón Ivory. Andre Schulten afirmó que el panorama para los consumidores estadounidenses es inestable en este momento, aunque aún se encuentra dentro de las expectativas de la compañía. Procter & Gamble cayó un 1%.

La economía estadounidense se ha mantenido firme en general, pero esto enmascara profundas divisiones . Los hogares con ingresos más bajos lidian con una inflación que sigue siendo más alta de lo que cualquiera desearía. Mientras tanto, los hogares más ricos se benefician de un mercado bursátil que se encuentra a un 1% de su máximo histórico alcanzado a finales de octubre.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más