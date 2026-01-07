La bolsa de Nueva York cerró dispar este miércoles, después de que la publicación de indicadores de empleo en Estados Unidos pusiera fin a la racha de récords de los índices bursátiles.

Tras cerrar el lunes en máximos, el Dow Jones y el índice amplio S&P 500 retrocedieron, respectivamente un 0,94% y un 0,34%. Solo el índice tecnológico Nasdaq logró arañar un 0,16%.

El Dow Jones cayó este niércoles 410 puntos, o un 0,8%, después de ganar más de 150 puntos, o un 0,3%, para marcar un nuevo máximo también más temprano en la sesión, en tanto que elNasdaq Composite ganó un 0,3%.

Los sectores financiero y energético, dos de los que comenzaron 2026 con fuerza, registraron pérdidas durante la jornada bursátil, con caídas superiores al 1 %. Entre las acciones bancarias que perdieron parte de sus ganancias se encuentran las de JPMorgan.

Más allá de los rezagados en materia energética, los precios del petróleo crudo cayeron después de que el presidente Donald Trump dijera que las autoridades interinas de Venezuela entregarán hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, lo que generó preocupaciones sobre el aumento del suministro de petróleo.

Si bien los precios del petróleo extendieron sus pérdidas del martes, las acciones subieron en la jornada bursátil anterior ya que los inversores parecieron ignorar las preocupaciones sobre el ataque estadounidense a Venezuela durante el fin de semana.

Trump contribuyó a las pérdidas del mercado en otras áreas del mercado el miércoles. El presidente afirmó que ”no permitirá ” que las empresas de defensa emitan dividendos ni recompren acciones hasta que atiendan sus quejas sobre la industria. Estos comentarios hicieron que las acciones de defensa cayeran ese día.

Además, Trump dijo que Estados Unidos va a prohibir a los grandes inversores institucionales comprar más viviendas unifamiliares, una medida que afectó a las acciones de capital privado, como Blackstone.

