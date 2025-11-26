La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, en la víspera del día festivo de Acción de Gracias, impulsada por las esperanzas de una reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

El Dow Jones subió un 0,67%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,82% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,69%.

Las empresas tecnológicas han vuelto a impulsar el mercado. Las acciones de Alphabet ( GOOG ) cayeron desde máximos históricos, mientras que las de Nvidia ( NVDA ) subieron más del 1%. Ambas empresas tecnológicas revirtieron su tendencia respecto a la sesión anterior ante la creciente competencia en el sector de los chips de IA. Microsoft ( MSFT ), Tesla ( TSLA ) y Apple ( AAPL ) también subieron.

Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca las influencias en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal , dada la escasez de datos provocada por el cierre de la economía estadounidense. El Libro Beige del banco central, que se publicará el miércoles, arrojará luz sobre el desempeño de la economía estadounidense por región. Se analizará en busca de indicios sobre el gasto del consumidor y el mercado laboral, mientras la Fed se prepara para su reunión en dos semanas.

Los mercados estiman una probabilidad superior al 80% de un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual en diciembre, tras las lecturas retrasadas de septiembre sobre las ventas minoristas y la inflación mayorista, que resultaron insuficientes. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente la semana pasada a su nivel más bajo desde abril, según datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles.

