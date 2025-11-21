La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes, impulsada por los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal (Fed) que alimentaron la esperanza de los inversionistas sobre una nueva rebaja de tasas este año.

El Dow Jones subió un 1,08%, el índice Nasdaq un 0,88% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,98%. Sin embargo, a lo largo de esta semana, los principales índices del mercado estadounidense retrocedieron alrededor de un 2%.

El viernes, antes de la apertura del mercado estadounidense, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró que "continúa viendo margen para una nueva reducción a corto plazo" de las tasas de interés.

A menos de tres semanas de la última reunión de la Reserva Federal del año, su declaración hizo reaccionar de inmediato a los inversores, quienes concluyeron que la balanza se inclina nuevamente hacia una relajación monetaria en diciembre.

"Esto ciertamente fue un factor importante en el repunte de hoy", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones, al referirse a "una cierta sensibilidad en torno a las tasas".

Paralelamente, los inversores parecen haber moderado sus temores sobre la posibilidad de una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial (IA).

"Parte de este escepticismo podría persistir, ya que los inversores comienzan a preguntarse un poco más si la IA puede generar suficientes beneficios para justificar todos estos gastos importantes", dijo Kourkafas.

Un informe el miércoles sobre los estados financieros de Nvidia, referente en el sector de chips, pareció calmar las preocupaciones de que las vastas inversiones en el sector de la inteligencia artificial podrían haber sido exageradas.

Sin embargo, las acciones de Nvidia cerraron con una caída cercana al 1% en Wall Street, mientras crecían las advertencias de que el repunte liderado por el sector tecnológico podría estar llegando a su fin en los mercados bursátiles.