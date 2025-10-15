Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con el selectivo S&P 500 en positivo (0,2 %) tras los buenos resultados trimestrales presentados por Bank of America y Morgan Stanley en una semana de visible solidez de la gran banca estadounidense.

Al toque de campana, el Dow Jones perdió un 0,04 % y el Nasdaq ganó un 0,66 %.

Bank of America y Morgan Stanley hicieron públicos hoy su desempeño en el tercer trimestre de 2025 con reportes de ganancias muy superiores a lo esperado por los analistas; en la línea de las estadísticas presentadas este martes por Citgroup, Wells Fargo y Goldman Sachs durante una semana positiva para la banca de EEUU.

Bank of América cerró hoy con una subida de casi el 4,4 %, y Morgan Stanley hizo lo propio un 4,7 %.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No obstante, la sesión de hoy estuvo marcada por su volatilidad, pues los inversores continúan pendientes de la reapertura del Gobierno estadounidense y tratan de anticiparse a nuevos movimientos en las tensiones comerciales entre EEUU y China.

China impuso el lunes sanciones a cinco filiales estadounidenses de la surcoreana Hanwha Ocean por motivos de seguridad nacional, y ayer aplicó aranceles especiales sobre los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense.

EE.UU., que impone desde ayer también recargos a las embarcaciones chinas, ha amenazado con gravámenes del 100 % a todos los productos chinos el 1 de noviembre, en respuesta a las nuevas restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

El índice de volatilidad VIX, conocido por muchos como el indicador del miedo en Wall Street, alcanzó su punto máximo de la jornada en la tarde de hoy, situándose en 20,7.

El índice ha mostrado una tendencia alcista durante la última semana, superando el viernes pasado los 21,6 puntos, su nivel más alto desde finales de mayo.

Por otra parte, el fondo de inversiones Blackrock y un grupo formado por las tecnológicas Nvidia y Microsoft compró Aligned Data Centers, especializada en el diseño de centros de datos, por unos 40.000 millones de dólares, según se anunció este miércoles.

Nvidia fue una de las compañías que experimentó hoy mayor volatilidad para terminar la sesión finalmente al -0,11 %.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron además las subidas de Walmart (1,7 %), International Business (1,67 %) y Cisco, Caterpillar o Nike (1,2 %, respectivamente), con caídas para Honeywell (-2,9 %), Travelers (-2,25 %) y Salesforce (-1,33 %).